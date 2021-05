, recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle settimane. E, una partita speciale per lui. Già, perché propriodel difensore centrale, convinti da subito della sua forza fisica e delle sue qualità.Nell'. Classe '98, con enormi margini di miglioramento davanti a sé: il prototipo dell'investimento da Elliott.di euro il turco, prelevato appena qualche settimana prima dal Sassuolo per 18 milioni. Un no che i bianconeri avrebbero poi recapitato anche a, tutti club che nei mesi successivi avrebbero bussato alla loro porta per chiedere informazioni su Merih.Ora, però, la situazione è cambiata.e, se arrivasse un'offerta importante la Juve la valuterebbe attentamente. Molto del: il capitano continuerà a giocare per un'altra stagione o deciderà di fermare qui la sua carriera? Entro giugno arriverà la decisione del numero 3, dopodiché si capiranno piani e gerarchie per la retroguardia della prossima stagione. Tra chi osserva interessato la situazione c'è l'in prima fila, non più il Milan che, al momento, pensa di investire una cifra importante (28 milioni) su Tomori per blindare la difesa di oggi e domani. Ma che conserva forte la stima per Demiral e ripensa a ciò che avrebbe potuto essere e non è stato.