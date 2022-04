Pochi minuti fa la Lega Serie A, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto gli orari ufficiali degli anticipi e dei posticipi per la prossima giornata di campionato, la 34esima della Serie A 2021/2022. La notizia riguarda da vicino la Fiorentina di Vincenzo Italiano che sarà impegnata nella trasferta di Salerno contro la Salernitana. La partita dei viola, che il mercoledi precedente saranno impegnati nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, è stata programmata per domenica 24 aprile alle ore 12.30: l’ennesimo lunch match per la squadra di Italiano.



Questo il programma ufficiale per la 34esima giornata:



Sabato 23 aprile

Torino-Spezia, ore 15

Venezia-Atalanta, ore 15

Inter-Roma, ore 18

Verona-Sampdoria, ore 20.45



Domenica 24 aprile

Salernitana-Fiorentina, ore 12.30

Bologna-Udinese, ore 15

Empoli-Napoli, ore 15

Genoa-Cagliari, ore 18

Lazio-Milan, ore 20.45



Lunedì 25 aprile

Sassuolo-Juventus, ore 20.45