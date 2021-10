Il futuro del calcio italiano passa dal suo club con il passato più antico.In un movimento nazionale che vede sempre di più la preponderanza di giocatori provenienti da altri paesi, ormai diventati oltre il 60% dell'intero parco calciatori di Serie A, il Genoa va decisamente controcorrente. I rossoblù sono infatti l'unico club del nostro massimo torneo assieme all'Empoli ad aver finora schierato complessivamente più elementi nostrani che stranieri.



Dei 27 giocatori utilizzati nelle prime sette giornate di campionato da Davide Ballardini soltanto undici provengono da altri paesi. Ma due di questi, Caleb Ekuban e Goran Pandev, sono comunque in possesso del passaporto italiano essendo nato nel nostro Paese, il primo, o in quanto vi risiede fin da adolescente, come nel caso del macedone.



Soltanto l'Empoli ha schierato meno stranieri, limitando la loro presenza fin qui ad otto elementi. Ma nel totale la formazione toscana ha mandato in campo meno italiani rispetto al Grifone (15 contro 16) che in questa speciale classifica guarda tutti dall'alto. Un bel segnale quello che arriva dalla Genova rossoblù, soprattutto se si considera che una fetta consistente di questi 16 ragazzi nostrani sono nati, almeno sportivamente, proprio sotto l'ala protettiva del Grifone. E' il caso dei senatori Criscito, Sturaro e Ghiglione, ma anche dei giovani in rampa di lancio Rovella, Cambiaso, Bianchi e Serpe.