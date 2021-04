Diciassette gol in campionato, a meno uno dal record personale.al Diego Armando Maradona: quella contro la Lazio è stata la terza doppietta casalinga al pari di Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimović e e Cristiano Ronaldo. E sono nove reti nelle ultime dieci partite nello stadio di casa. Numeri fenomenali per un giocatore nel pieno della maturità calcistica e che guarda con grande fiducia al prossimo europeo.. La fascia al braccio, le tante battaglie combattute con la maglia azzurra hanno fortificato un legame che, nelle intenzioni del ragazzo, deve durare a lungo. Anche oltre l’attuale scadenza del contratto fissata nel luglio del 2022.. Prima c’è una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare e non sono ammesse distrazioni.. Il club rossonero stima parecchio Insigne, un giocatore che potrebbe far fare il salto di qualità alla formazione allenata da Stefano Pioli. Nessuna trattativa o manovra di disturbo al Napoli che rimane la priorità del nazionale azzurro per il presente e per il futuro. Il presidenteè legato al suo capitano e vuole continuare ad ammirare prodezze come il tiro a giro con il quale ha impallinato Pepe Reina ieri sera.