La vittoria per 2-0 contro l'Atalanta vale un nuovo record per il Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero ha infatti ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva e non otteneva quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni senza subire alcun gol per la prima volta da febbraio 2018 (cinque in quel caso, tre in Serie A e due in Europa League). Serie.