Un tiro a giro che beffa Subasic. Un sinistro chirurgico che termina la corsa in fondo alla rete, chiudendo virtualmente la finale con la Croazia.Dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia del, Paulha conquistato da protagonista lacon la. Il gol nell'ultimo atto della competizione iridata rappresenta, infatti, la ciliegina sulla torta al termine di un percorso quasi perfetto, in cui l'ex Juventus è tornato a mettere in mostra lo strapotere fisico e le qualità tecniche che lo hanno reso uno dei centrocampisti più forti del mondo. Il grande Mondiale disputato ha rilanciato le quotazioni anche in chiave mercato, con il classe 1993 che potrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane.Il rapporto non idilliaco conallontanada Manchester. Nonostante la stagione negativa, le pretendenti certamente non mancano: su tutte la Juventus che, dopo aver portato a, sogna il ritorno del francese. Un'operazione molto difficile, ma voluta da tanti come ad esempio il compagno di nazionale Matuidi che ci ha provato nei video post vittoria (la risposta divertente di Pogba). Un affare complicato, con lo United che fino a ieri chiedeva almeno 80 milioni per lasciarlo partire cifra che è destinata a crescere dopo l'ottimo Mondiale.Il club bianconero non è però l'unico sulle tracce di Pogba. Nelle scorse settimane, il suo agente, mentre potrebbe scatenarsi un derby spagnolo con il. Dopo l'addio di Ronaldo, le Merengues hanno intenzione di chiudere almeno tre o quattro colpi importanti: nella lista della spesa di Florentino Perez c'è anche, che dopo un Mondiale da protagonista è pronto a infiammare il mercato.