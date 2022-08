Ladi Maurizio Sarri ha cambiato faccia, soprattutto in difesa, ma i lavori di ristrutturazione non sono ancora terminati: non solo, infatti, il tecnico toscano chiede un rinforzo sulla fascia sinistra, ma(domani le visite) e. E questo a maggior ragione considerando che Luis Alberto è sempre in odore di partenza, ma anche a prescindere da essa. E il serbatoio dal quale andare a pescare, come da un paio di stagioni a questa parte, è sempre quello: ilPrima, poco meno di un anno fa, in prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni sui, poi nelle scorse settimane ecco(altri) e(prestito con obbligo a)., nella più rosea delle ipotesi.per portare a Roma, sponda biancoceleste, il centrocampista serbo classe 2001Innanzitutto manca la partenza diche ha mercato in Spagna (sogna da tempo il Siviglia). Non è indispensabile, ma per lo stesso giocatore, con l'altro slot occupato dal connazionale Milinkovic-Savic. Altrimenti, c'è la corte di, il suo vecchio maestro, che lo vorrebbe ale ha messo in stand-by Maggiore dello Spezia. Ma i granata non possono offrire al ragazzo quel palcoscenico europeo che la Lazio calca regolarmente. Quindi via libera a, che ha l'accordo con il Verona ma. Sì, perché il Manchester City, vecchio proprietario del cartellino di Ilic,. Se Pep rivolesse il centrocampista - ipotesi remota visto chi ha per le mani, c'è da dirlo - potrebbe mettersi in mezzo.. Anche se il mercato, lo insegna il caso Bremer, non dà mai certezze assolute...