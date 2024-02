E’ una super Inter, Inzaghi rinuncia al turnover e preferisce la goleada. Ora la Champions

Sandro Sabatini

Mai vista una partita come Inter-Salernitana. Mai in vita mia. Le statistiche del primo tempo fanno impressione. Ci sono 50 punti di differenza in classifica, ok. Cinquanta! Ma sembrava un’amichevole con i dilettanti.



Sinceramente, come canta Annalisa… Sinceramente, per vincere questa partita bastava e avanzava l’Inter di Sanchez, Klaassen e Arnautovic più qualche giovane della Primavera. Io, devo ammetterlo, prima della partita pensavo e dicevo che Inzaghi sbagliava a non fare un poderoso turn over in vista della Champions. Sarebbe stata comprensibile la precauzione degli infortuni ben più della stanchezza, anche perchè l’Atletico Madrid avrà un giorno di riposo in meno.



Invece Inzaghi ha fatto bene, benissimo di testa sua. L’Inter si è divertita, si è riposata anche giocando e si è allenata stravincendo per l’esaltazione dei tifosi. Martedì - ovvio - diventerà tutta un’altra storia. Contro il Cholo Simeone sarà difficilissima. Ma questa Inter a proprio agio con i superlativi ci arriva benissimo. Anche perchè (doppia cit. Annalisa) è “sinceramente bellissima”.