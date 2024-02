Inter-Salernitana LIVE alle 21, le formazioni ufficiali: Inzaghi conferma Lautaro, Liverani si affida a Dia

Redazione CM

L'Inter capolista ospita la Salernitana al Meazza, in un match valevole per la 25esima giornata di Serie A. Reduce da cinque vittorie di fila in campionato (oltre alle due in Supercoppa italiana) la squadra di Simone Inzaghi in questo avvio di 2024 sa solo vincere: sette successi in sette partite. In classifica, i nerazzurri sono a quota 60, con una partita ancora da recuperare (con l'Atalanta) e un vantaggio di +7 punti sulla Juventus e +8 sul Milan. La Salernitana, la cui guida tecnica è appena passata da Pippo Inzaghi a Fabio Liverani, è invece il fanalino di coda della classifica, con 13 punti. Nelle ultime cinque gare, i granata hanno conquistato solo un punto, lo 0-0 con il Torino. Tutti in campo a San Siro alle 21, arbitra Piccinini, con Serra al Var.



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi



SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Pasalidis, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Coulibaly, Basic, Candreva; Dia, Tchaouna. Allenatore: Fabio Liverani