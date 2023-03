Ultimi mesi di FIFA 23, ultimo capitolo della trentennale collaborazione tra la Federazione mondiale ed Electronic Arts che nel frattempo corre con il nuovo progetto EA Sports FC. Il profilo specializzato FUTZone ha lanciato alcune indiscrezioni sul primo capitolo della nuova saga, in particolare sulla modalità che erediterà la vincente FUT (Ultimate Team). Ci saranno oltre 25 novità tra Icon e Heroes e ci sarà una nuova meccanica per quanto riguarda i pacchetti, con una nuova funzionalità chiamata 'Pacchetti Dinamici': secondo questa novità, "più pacchetti si aprono, più chance ci sono di ricevere una carta con una valutazione elevata o una carta speciale". I giocatori sarebbero in grado di vedere l'icona di una percentuale affianco alle bustine delle carte, ad indicare le possibilità che il pacchetto comprenda una carta con valutazione 90+; queste possibilità aumenterebbero se i giocatori arrivassero da una serie di pacchetti sfortunati: così facendo, EA garantirebbe che tutti, dopo aver avuto brutte pescate, possano venire accontentati con uno spacchettamento successivo.