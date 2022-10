, le iniziative nel comunicato dell'azienda americana:Ieri, in occasione del Women's Football Summit, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato diverse iniziative chiave dedicate alla promozione della community calcistica femminile e alla crescita del gioco sia dentro che fuori dal campo.EA SPORTS ha presentato lo "Starting XI Fund", un accelerator fund per il calcio femminile progettato per far crescere il gioco in futuro. Per avviare il fondo, EA SPORTS ha stanziato un investimento di 11 milioni di dollari, che comprenderà investimenti nel gioco, nella lega, nei club e nelle atlete per continuare a far crescere il gioco femminile. EA SPORTS ha inoltre annunciato che, a partire dal 2023, finanzierà un programma di tirocinio nel calcio femminile con ogni nuovo partner della lega femminile, progettato per ispirare e responsabilizzare giovani donne provenienti da contesti diversi a impegnarsi nel mondo del calcio."EA SPORTS è l'epicentro del fandom calcistico mondiale e riconosciamo il ruolo che abbiamo nel rappresentare ed elevare la diversità e la partecipazione a questo sport", ha dichiarato Andrea Hopelain, SVP of Brand, EA SPORTS. "Il nostro impegno si estende oltre il campo, nel mondo virtuale e reale. Lo Starting XI Fund rafforza la nostra dedizione a un'autenticità e a una rappresentazione senza pari nei nostri giochi, e mostra anche la nostra attenzione a essere dei trasformatori per il futuro di questo sport".EA SPORTS ha inoltre annunciato una partnership pluriennale con la UEFA Women's Champions League (UWCL), che consentirà a entrambe le parti di offrire un'esperienza più incisiva agli appassionati di calcio femminile di tutto il mondo. A partire dall'inizio del 2023, EA SPORTS™ FIFA 23 includerà la fase a eliminazione diretta della UWCL, con club come Juventus Women, Real Madrid Femenino, Chelsea Women, Manchester City Women, Olympique Lyonnais Féminin, Paris Saint-Germain Féminine e altri ancora."Siamo lieti di vedere la UEFA Women's Champions League integrata in EA SPORTS FIFA 23", ha dichiarato Nadine Kessler, responsabile del calcio femminile per la UEFA. "Ci sembra naturale che la migliore competizione femminile faccia parte del più importante gioco di simulazione calcistica del mondo. Si tratta di un altro passo importante per il gioco femminile e di una piattaforma aggiuntiva ideale per le atlete che contribuiscono al suo successo".Sempre durante il Women's Football Summit, EA SPORTS ha concordato una partnership pluriennale di sponsorizzazione con DAZN per diventare Global Broadcast Partner della UEFA Women's Champions League. La partnership prenderà il via a marzo, in concomitanza con il lancio della UEFA Women's Champions League in FIFA 23 e con i quarti di finale della competizione. La pubblicità di EA SPORTS sarà presente in tutte le trasmissioni globali del giorno della partita su DAZN e sul canale YouTube UWCL di DAZN. La partnership si aggiunge all'impegno di EA SPORTS di fornire ai tifosi di tutto il mondo l'esperienza più coinvolgente possibile."Siamo entusiasti di annunciare ufficialmente EA SPORTS come nuovo sponsor globale di DAZN per la trasmissione della UEFA Women's Champions League, come parte di un gruppo di marchi che investono nell'ecosistema economico del calcio femminile, in continua espansione", ha dichiarato Shay Segev, CEO di DAZN Group. "Quello che EA SPORTS sta facendo per far progredire il gioco femminile è un'impresa che cambia le carte in tavola e non vediamo l'ora di attivare questa nuova partnership per raggiungere e coinvolgere collettivamente altri milioni di fan in tutto il mondo e ispirare la prossima generazione lungo il percorso".Comprendendo l'importanza dell'autenticità, EA SPORTS ha fatto passi avanti per elevare il gioco femminile. Quando FIFA 23 è stato lanciato all'inizio di quest'anno, i fan hanno potuto giocare come squadre di club femminili con la Barclays FA Women's Super League e la Division 1 Arkema al momento del lancio, con la promessa di ulteriori aggiornamenti nel corso della stagione.Queste collaborazioni rafforzano l'impegno di EA SPORTS per elevare il calcio femminile. L'inclusione della tecnologia HyperMotion2* rende i movimenti delle donne nel gioco più reattivi e realistici che mai. La tecnologia Dedicated Advanced 11v11 Match Capture, combinata con l'apprendimento automatico, è stata utilizzata per riprendere una partita femminile 11 contro 11 ad alta intensità, offrendo un'animazione di gioco che riflette realmente movimenti realistici. La prossima estate, EA SPORTS offrirà la FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023™, consentendo ai fan di vivere l'apice del calcio femminile internazionale. Inoltre, in FIFA 23, l'attaccante del Chelsea Sam Kerr è entrata nella storia come prima donna a comparire su una copertina globale di un gioco FIFA. Kerr ha anche partecipato al panel del Women's Football Summit di EA SPORTS: Driving the Future of the Women's Game, parlando di come possiamo lavorare insieme per far crescere il gioco femminile, dentro e fuori dal campo.