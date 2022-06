L'inevitabile coda disciplinare relativa a Guspini-Li Punti, playout di ritorno di Eccellenza di domenica scorsa, vede una serie di squalifiche lunghissima sia a livello temporale sia per il numero dei tesserati fermati: cinque giocatori espulsi in tutto, più allenatore e vice dei medio campidanesi. Questo, soprattutto, per la rissa scoppiata in campo al 74', col gioco interrotto dieci minuti e l'intervento delle forze dell'ordine a bordocampo.