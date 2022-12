La pausa invernale del campionato, per via del Mondiale in Qatar, ha costretto le varie squadre a svolgere una sorta di nuova preparazione atletica con tanto di amichevoli varie.



Proprio durante le amichevoli giocate a dicembre, nel Torino si è messo in luce un giovane centrocampista della Primavera: Gvidas Gineitis. Ivan Juric ha concesso molto spazio al centrocampista che lo ha sfruttato al meglio: è lui la vera sorpresa in casa Torino del mese di dicembre.