Che qualcosa di grosso bollisse in pentola, parecchi lo avevano notato ieri pomeriggio. Il fatto che Osti e Sabatini non fossero a Bogliasco per gli allenamenti della Sampdoria in effetti qualche dubbio poteva sollevarlo, e in serata si è avuta la conferma dell'accelerazione blucerchiata per Manolo Gabbiadini. Specialmente dopo che i due uomini mercato di Ferrero erano stati avvistati a Milano, la capitale del calciomercato.



Il lavoro di Osti e Sabatini è stato fondamentale per trovare l'accordo tra il Doria e il Southampton. Grazie alla mediazione dei due dirigenti (e dell'agente del giocatore) le richieste dei Saints sono state abbattute verso il basso. Il club inglese inizialmente chiedeva 16 milioni per Gabbiadini, in seguito ha limato la cifra a 15, sino a scendere a 12 più 500mila euro in caso di piazzamento europeo della Samp. L'attaccante invece firmerà un accordo da 4 anni e mezzo a 1,6 milioni a stagione.



Secondo Il Secolo XIX cambierà invece la formula del trasferimento dell'ex Napoli: non dovrebbe trattarsi di un prestito con obbligo di riscatto, bensì di un acquisto secco con il Doria che si impegnerà quindi ad acquistare subito il giocatore.