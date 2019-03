Il problema della Lazio sono i gol. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio segna come una squadra che si deve salvare: per percentuale realizzativa (8,6%), la Lazio in Serie A ha fatto meglio solo delle squadre in lotta per la salvezza. Dietro di lei solo Cagliari, Frosinone, Spal, Udinese, Chievo e Bologna. Il dato nasce dall'incrocio sui tiri totali (431 quelli dei biancocelesti, 4° con una partita in meno) con quelli dei tiri verso lo specchio (133). E la partita contro la Fiorentina lo conferma a livello macroscopico: la Lazio sottoporta fa una fatica tremenda. Costruisce magari, ma poi non realizza. Un solo gol contro i viola: è la 18esima gara su 37 stagionali con una sola rete all'attivo. Il vero problema della Lazio è questo: non segna più, e nella corsa Champions potrebbe essere un problema insormontabile.