La testa di Jadon Sancho in queste ore sarà alla gara di Champions di questa sera contro l'Inter. Ma il suo nome circola freneticamente sulla bocca dei dirigenti sportivi dei maggiori club europei. Uno di questi è il Real Madrid che, preso atto delle difficoltà per arrivare a Kylian Mbappe, potrebbe pensare all'inglese del Borussia Dortmund per la prossima estate. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, i blancos starebbero preparando un offerta monstre per sbaragliare la concorrenza inglese del Manchester City e Liverpool, oltre che del PSG: 115 milioni di euro per strappare il sì di Borussia e di Jadon.