Gentile Procuratore,sono un semplice allenatore Uefa B ed alleno in una scuola calcio in Campania cercando di fare del mio meglio per crescere dei ragazzi che possano poi trovar fortuna in squadre professionistiche. Sono stato un attaccante discreto avendo giocato anche in serie D. Non scrivo però per parlare di me, ma solo per lanciare un appello a tutto il mondo del calcio italiano: non abbiamo bisogno di far venire Retegui dall'altra parte del mondo per trovare un attaccante per la nazionale di Mancini! Basterebbe far esordire i nostri ragazzi nelle prime squadre a 18 anni e i talenti li scopriremmo qui, senza dover scomodare i nostri scout alla ricerca di oriundi mezzi sconosciuti, con tutta la stima per Mateo Retegui che sarà sicuramente un ottimo calciatore! Mister Pasqualeperché in questo momento storico nel nostro campionato. La ricerca di calciatori che giocano in campionati esteri non è biasimabile né deprecabile; nel caso specificovisto che si tratta di uno degli 80 milioni di persone discendenti degli emigrati italiani espatriati all'estero. E' un italiano che sa giocare a calcio ed è questo che a noi deve importare! E se potrà dare un apporto alla nostra nazionale segnando gol come sta fa facendo ora in Argentina non potremo cheMa ora passo la palla agli utenti dila nazionale italiana ha davvero bisogno di(classe '99) o abbiamo dei giovani attaccanti che meriterebbero di indossare la maglia numero 9 della nazionale al suo posto? Fate i nomi...