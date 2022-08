Simone Zaza non è più un calciatore del Torino: l'attaccante ha rescisso il contratto che ancora per una stagione lo legava alla società granata. Da tempo il centravanti ex Valencia era fuori dal progetto granata ed era stato messo sul mercato ma non è mai arrivata una vera offerta per lui.



Lo stipendio di Zaza al Torino era di 1,7 milioni di euro, soldi che la società granata potrà ora risparmiare.