"Questo è il primo compleanno che non passo insieme a Nicolò, fa un po’ strano". Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo, aveva avuto parole dolci per il figlio nel giorno del suo compleanno, ma ora c'è un'altra donna che sta strappando il centrocampista della Roma al cuore della mamma.



Si tratta di Sara Scaperrotta, la nuova fidanzata del centrocampista. Classe 1998, bellissima con un fisico prorompente che ruba l'occhio, ormai fa coppia fissa con il trequartista giallorosso che ha conosciuto a Roma nel quartiere in cui entrambi vivono.



E sui social i due non si nascondono più, così come anche la bellissima il cui successo è in grandissima ascesa. Eccola nella nostra gallery.