Ecco a voi, che cercano qualcuno con cui vedere le partite.studenti universitari fuori sede, hanno deciso di creareper trascorrere in compagnia un pomeriggio o una serata.- Basta collegarsi al sito(presto arriveranno le app Android e iOS) per rendere più semplice l’organizzazione, la piattaforma web sarà perfettamente funzionante da metà ottobre, “da quel momento- fanno sapere i fondatori - sarà perfettamente utilizzabile sia per gli host che per i guest per condividere il proprio tifo". E i padroni di casa? Non guadagneranno niente. “Riceveranno un rimborso spese per l'ospitalità. Il prezzo dobbiamo ancora deciderlo - fanno sapere - ma pensiamo che