L’Ecuador ha scelto il suo nuovo commissario tecnico: si tratta di Jordi Cruyff, reduce dalla non felice esperienza alla guida dei cinesi del Chongqing Lifan. L’olandese firmerà un contratto per i prossimi tre anni e lavorerà nuovamente assieme, dopo l’esperienza cinese, ad Antonio Cordon ,appena nominato come direttore tecnico della Tricolor.