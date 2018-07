L'attaccante dell'Inter, Eder, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Premium Sport: "Resto all'Inter! Lascio Milano solo se arriverà un'offerta migliore". La volontà dell'ex Sampdoria è quella di vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione, ma non è escluso che possa decidere di salutare in caso di una proposta allettante. Nelle scorse settimane si è parlato dell'interessamento del Valencia, che potrebbe puntare sull'esperienza del brasiliano in vista della partecipazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Con l'arrivo di Lautaro Martinez, Eder retrocede a terza scelta nelle gerarchie in avanti di Spalletti, con il classe 1986 che potrebbe decidere di salutare i nerazzurri e cambiare aria.