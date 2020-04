Martinsfa parte di quella lista di calciatori che sono riusciti a lasciare la Cina poco prima del blocco. L'ex attaccante diha lasciato il paese e sta trascorrendo il lockdown a casa, ma con un pensiero all'Italia: "Sono in Brasile già da un po' con la mia famiglia e vivo questo momento come tutti:che ce la faremo" ha detto a Il Secolo XIX.L'esempio è quello che ha vissuto da vicino: "Ho visto come sono riusciti in Cina a contenere questa piaga che ha messo in ginocchio il mondo, è statoil risultato è che nella città dove vivo io da anni, Nanchino, che ha 9 milioni di abitanti, ci sono state poche centinaia di casi di contagio. Significa che il virus non è imbattibile, si batte rispettando il distanziamento che è un provvedimento pesante, innaturale, ma fondamentale. Per questo dico all'Italia, che è il Paese del mio cuore e: è dura per tutti non stare insieme, lo capisco, ma il sacrificio pagherà, fate l' ultimo sforzo"."​Per ora gli stipendi li pagano regolarmente, siamo in attesa di una data certa sulla ripresa" aggiunge Eder, che poi racconta una novità lieta in casa dell'attaccante italo-brasiliano: "Da pochi mesi, c'è anche la nostra nuova principessa Helena. Averla tra noi è una gioia incredibile, nel momento di grande preoccupazione il suo arrivo è stata una fonte di felicità potentissima".Nel cuore del giocatore però restano Genova e la Sampdoria, un posto dove Eder sarebbe tornato volentieri: "La Samp è sempre nel mio cuore, non c'è più bisogno che lo dica. Lì ho vissuto anni splendidi, sono diventato il calciatore che sono, ho lasciato tanti amici che sento e vengo a trovare.- conclude - ma non è ancora successo"