”, questo è il soprannome di, un pugile di 23 anni nato a Brooklyn ma con origini portoricane che compete nella categoria supermedi. Soprannominarsi “il prescelto” può sembrare un eccesso di sfrontatezza per un ragazzo così giovane nel mondo del pugilato, eppure per quanto riguarda Berlanga, sembra essere assolutamente perfetto per descriverlo. In ogni singolo match da lui vinto, non si è mai disputato il secondo round, un risultato incredibile.Questi successi, oltre a far conoscere Berlanga al grande pubblico, hanno instaurato una sorta di timore reverenziale degli avversari nei suoi confronti. Un esempio?, l’ultimo sfidante del ragazzo di Brooklyn, battuto anche lui al primo round come detto in precedenza,, anche se le cifre esatte non sono state rivelate ufficialmente dai vari entourage.Questo modo di combattere e vincere rende Berlanga una minaccia per gli avversari. Intendiamoci, tutti gli allenatori vorrebbero vedere il proprio atleta stravincere e dominare in questo modo, ma quel che turba maggiormente Rozier è il non aver potuto valutare la tenuta del suo pugile sulla lunga distanza.. L’obiettivo per il futuro sarà proprio quello di trovare avversari in grado di resistere per più di un round sul ring insieme a “The Chosen one” Edgar Berlanga, ma la sensazione è che di questo ragazzo ne sentiremo ancora parlare.