Les adelanto que el futuro en el verano para Edson Alvarez está en Italia. Y el candidato número 1 es el Inter. Ya lo verán. — Angel Garcia Toraño (@garciatorano) 26 marzo 2019

Nome nuovo per il mercato dell'Inter in difesa. Secondo un giornalista di ESPN, i nerazzurri hanno messo gli occhi sul messicano(classe 1997) in forza all'America e seguito pure dall'Ajax per il dopo de Ligt.