Balzo della Lazio nella corsa a un posto per la Champions League. Il terzo posto in classifica conquistato dopo la vittoria nel derby ridà slancio anche in quota alla squadra di Sarri: il piazzamento tra le prime quattro di Serie A si gioca ora a 2,50, un'offerta quasi dimezzata rispetto al 4 della scorsa settimana. Il testa a testa con la Roma prosegue anche in tabellone, visto che anche i giallorossi sono a 2,50, in questo caso però al rialzo sul 2,20 di sette giorni fa. Dando per scontata la qualificazione di Napoli e Milan, la rincorsa della Lazio prosegue sull'Inter, a bassa quota (1,38) anche dopo il ko con la Juventus. Proprio i bianconeri riguadagnano terreno a 1,70, mentre l'Atalanta - appena raggiunta in classifica - è ormai a un passo, a 2,40.