Dieci punti conquistati nelle prime quattro partite, un solo gol subìto valgono alla Roma il primo posto in Serie A. L'inizio di stagione dei giallorossi di Mourinho, dopo la vittoria della Conference League nella scorsa stagione, consente di cullare sogni di gloria: l'arrivo di Dybala, che contro il Monza ha messo a segno le prime due reti con la maglia della Roma, ha innalzato la soglia tecnica tanto che secondo gli esperti Snai, la missione scudetto, ora fissata a 5,50, non sembra più essere impossibile. La doppietta dell’argentino oltre a valere quota 100 reti in Serie A, gli ha permesso di avanzare anche nella lotta al titolo di capocannoniere, mai vinta dal suo arrivo in Italia. Il successo di Dybala si gioca a 25 volte la posta, ancora lontano dal suo ex compagno di squadra alla Juventus Dusan Vlahovic, a segno anche contro lo Spezia e visto vincente a 2,50 e il campione in carica Ciro Immobile, dato a 3, per un derby romano anche per il trono dei bomber che potrebbe animare una stagione già partita in maniera piuttosto calda per il 21 giallorosso e la sua Roma.