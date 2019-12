C'è sicuramente lo zampino di Gennaro Gattuso nella quota assegnata dagli analisti alla vittoria del Napoli sul Parma, nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A. La carica del tecnico calabrese, appena subentrato ad Ancelotti, ha contribuito a portare fino a 1,30 la valutazione sul successo degli azzurri, che probabilmente sarebbero sì stati favoriti, ma magari meno nettamente, considerato che in campionato non vincono da otto partite. Dunque, buona la prima per Ringhio dicono i trader, che invece fanno salire a 5,50 il pareggio e a 9,50 il blitz degli emiliani al San Paolo. Il nuovo tecnico del Napoli è intenzionato a cambiare modulo, optando per un più spregiudicato 4-3-3, al quale è particolarmente votato. In termini di quote la svolta offensiva si traduce in una più alta probabilità di Over, ossia di una partita con almeno tre reti complessive, opzione da 1,50 sul tabellone scommesse, secondo Agipronews.