La Francia vince il Mondiale 'rinunciando al gioco'? La Ligue 1 si adegua: è "l'effetto Bleus", ora oltralpe si vince senza il possesso palla. A confermare questa tendenza sono i dati evidenziati oggi da La Repubblica, tutte le squadre ancora a punteggio pieno dopo due giornate (PSG escluso) non vanno oltre il 41%: eclatante il caso del Reims, che ha battuto Nizza e Lione non superando il 31,6% di possesso. E se vince chi non gioca, per contrasto chi gioca resta sul fondo della classifica: si guardi il Nantes, ultimo con zero punti e 5 gol subiti ma un possesso palla arrivato al 67,3%. La tendenza può essere ancora invertita, ma l'inizio di campionato è clamoroso: "effetto Bleus" sulla Ligue 1, ora vince ci non gioca.