I gol di Bonansea, Galli, Giacinti e Girelli, le chiusure di Linari e Guagni, la tecnica di Giugliano, le parate di Giuliano, il carisma di Gama: tutte cose che hanno lasciato il segno. Già, perché i dati, che a breve saranno ufficializzati dalla Figc, parlano di un boom di iscrizioni femminile nelle scuole calcio.



Come riporta Il Messaggero, infatti, l'incremento, rispetto a un anno fa, si aggira attorno al 35-40% in più di presenze di ragazzine nell'attività di base delle diverse società. Alcune abbinano attività femminile a quella maschile, ma negli ultimi anni sono nate diverse scuole calcio interamente al femminile. E anche Francesco Totti, che ha una scuola calcio sul litorale romano, sta pensando di creare un polo per ragazze a Casal Palocco.