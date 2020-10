La classifica e i precedenti dicono Sampdoria, i bookmaker confermano: il derby di Genova, in programma domenica sera, potrebbe dare alla squadra di Ranieri la quarta vittoria consecutiva e aprire le porte dell’alta classifica. Gli analisti, che già a inizio stagione avevano giudicato i blucerchiati decisamente meno a rischio retrocessione rispetto ai cugini genoani, per la prossima sfida danno la vittoria della Samp a 1,93, quota sensibilmente più bassa del 3,86 assegnato al Genoa e del 3,65 della «X». Vero che il derby più recente, quello del 22 luglio scorso, si è concluso con la vittoria rossoblù, ma se si considerano le ultime dieci stracittadine le vittorie della Samp sono ben 6, contro due pareggi e soltanto due sconfitte. L’1-2 del luglio scorso ha peraltro interrotto una striscia di sei Under, ma in questo campionato i gol stanno fioccando, cosicché gli analisti si orientano su una gara con almeno tre reti complessive e abbassano la quota dell’Over fino a 1,65 (l’Under è a 2,11). Quanto ai possibili marcatori, Quagliarella (già tre gol nel derby) è il candidato numero uno, a 1,85. Per il Genoa, equilibrio tra Destro e Scamacca (autore di una doppietta in Coppa Italia, mercoledì scorso), entrambi a 3,25, con Pandev che segue a 360.