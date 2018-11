Effetto Ronaldo e la Juventus vola. Non solo sul campo da gioco fra campionato italiano e Champions League, ma anche e soprattutto fuori dal campo dove volano sia i ricavi commerciali che l'aspetto social del club bianconero. Il boom di contatti, interazioni e nuovi follower è arrivato da giugno in poi e l'effetto Ronaldo, in questo senso, è ampiamente evidente.



BOOM SOCIAL - Da giugno a oggi non solo Ronaldo è diventato il personaggio con più follower al mondo su instagram superando Selena Gomez, ma la Juventus ha guadagnato oltre 11 milioni di follower passando da 9 a 18 milioni in soli 5 mesi. Un dato che, come sottolinea Tuttosport, porta i bianconeri al quarto posto in classifica fra i club calcistici alle spalle degli inarrivabili Real Madrid e Barcellona (rispettivamente 65,1 e 61,6 milioni) ma a pochi passi dal Manchester United, terzo a quota 24,2 milioni.



RIVEDE GLI SPONSOR - Dati monstre, dicevamo, ma che ora potrebbero anche avere un nuovo impatto anche a livello commerciale. La Juventus è ovviamente molto più esposta mediaticamente rispetto a soltanto un anno fa e l'intenzione di Andrea Agnelli e dei nuovi manager Marco Re e Giorgio Ricci (area servizi e area commerciale) è quella di siglare presto nuove partnership commerciali, ma anche cercare di rivedere al rialzo gli accordi attualmente in essere. Per aumentare i ricavi e staccare nuovamente le dirette concorrenti avvicinandosi, sempre più, all'elite del calcio globale.