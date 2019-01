Dimenticato il deludente avvio di stagione, dimenticate le tensioni trae giocatori, i Red Devils ora conoscono una sola parola e un solo concetto: la vittoria., uno in FA Cup e cinque in Premier League: ultimo quello ottenuto a Wembley contro il Tottenham, che ha permesso di agganciare l'Arsenal al sesto posto (8 punti di svantaggio rimontati dall'arrivo di Solskjaer) e confermare soprattutto la crescita di quegli interpreti che con lo Special One sembravano ormai a un passo dall'addio a Old Trafford.E' ancora da mettere nero su bianco il rinnovo di(scadenza a fine stagione), protagonista assoluto con le sue parate nella vittoria sugli Spurs, ma a esibire maggiormentesono altri tre giocatori di movimento, due dei quali interessano da vicino anche il mercato italiano.. Svogliato, nervoso, inconcludente,: i primi mesi della stagione hanno visto il peggior Pogba della carriera, protagonista più per i suoi scontri con Mourinho che con le sue giocate. Impensabile proseguire la carriera allo United in quelle condizioni, inevitabilmente per lui si era parlato di addio e del, conpronto a tessere nuove trame conper il grande colpo ad effetto. E ora? I mal di pancia e i malumori sono dimenticati, si torna a giocare:e ritrovata quella assoluta centralità nel progetto dei Red Devils, centralità che ora la società non vuole più veder messa in discussione.Il gol e lo spazio non gli mancavano anche con Mourinho, ma il feeling con il portoghese proprio non c'era e così il rinnovo era impossibile da raggiungere. Parola dell'agente il giorno prima dell'esonero dello Special One, parole da aggiornare a distanza di settimane: resta da trovare la quadra economica,Chi ha però beneficiato più di chiunque altro dell'avvento di Solskjaer è stato, patrimonio ritrovato per il club inglese. Nonché titolare inamovibile per il nuovo corso. Sempre schierato dal 1' con il tecnico norvegese, che lo ha battezzato come nuova punta titolare della squadra: la risposta non è mancata, con 4 gol e 1 assist in Premier. La scadenza del contratto nel 2020 e l'interesse di colossi comespaventa, per questo i Red Devils sono al lavoro per, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore:Per la legge dei vasi comunicanti però, per un attaccante che sale ce n'è un altro che scende e da protagonista si ritrova a comprimario, non senza malumori.era stato il colpo da 90 dell'estate 2017, ora quei milioni versati all'Everton pesano come un macigno in panchina.: due spezzoni in Premier per il belga, titolare solo in FA Cup e destinato a trovare meno spazio. E a mettere in discussione la propria permanenza a Old Trafford, perché Lukaku vuole un ruolo da protagonista assoluto, con o senza la maglia dei Red Devils: difficile, quasi impossibile ipotizzare una sua cessione già a gennaio viste le cifre di un'eventuale operazione, ma Raiola ha drizzato le antenne e si sta guardando in giro in vista della prossima estate. E anche in Italia non mancano estimatori, comeche nelle scorse sessioni di mercato avevano preso informazioni senza approfondire l'argomento per via dei costi. Qualunque ragionamento è rimandato alla prossima estate e al prossimo tecnico,@Albri_Fede90GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com