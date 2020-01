Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi il programma delle dirette in streaming dei match 3v3 CO-OP della terza giornata del Campionato eFootball.Pro che si disputeranno sabato con il videogioco eFootball PES 2020.



Qui di seguito il programma della giornata (gli orari indicati sono quelli del fuso orario italiano)



Sabato 25 gennaio (Highvideo Studios di Barcelona)



13:15: Boavista vs Juventus

14:05: Monaco vs Nantes

14:55: Celtic Glasgow vs Manchester United

15:45: Barcellona vs Arsenal

16:35: Bayern Monaco vs Schalke 04





La formazione eSports ufficiale della Juventus, distintasi nella seconda giornata del Campionato eFootball.Pro segnando ben 8 gol allo Schalke 04, dovrà vedersela contro la rappresentativa efootball del Boavista. Altri match di rilievo della terza giornata saranno il “derby” tedesco tra il Bayern Monaco e lo Schalke 04 (che si affronteranno a poche ore di distanza in un’arena esport e all’Allianz Arena nel match clou del campionato tedesco) e il “derby” transalpino tra i due team della Ligue 1: Monaco (attualmente in testa al campionato eFootball.Pro) e Nantes.



La classifica al termine della seconda giornata:



1. Monaco 10

2. Nantes 7

3. Juventus 7

4. Manchester United 7

5. Bayern Monaco 7

6. Schalke 04 6

7. Barcellona 4

8. Boavista 4

9. Arsenal 3

10. Celtic 1