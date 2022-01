La sfida tra Egitto e Marocco ha portato più di un momento di tensione, con le due nazionali che hanno sempre vissuto una rivalità molto accesa e che anche oggi ne hanno dato prova. Dopo un brutto fallo su Hakimi, si è scatenata una vera rissa in mezzo al campo con grande bagarre tra i calciatori. E, come riporta l'Ansa, di mezzo si è messo anche l'arbitro - Maguette N'Diaye, senegalese - che ha spintonato Munir El Haddadi. Il marocchino ex Barcellona si è inginocchiato coprendosi il volto con le mani.