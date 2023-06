Il Milan ha fatto partire la rivoluzione, Paolo Maldini e Frederic Massara non fanno più parte del progetto. La decisione l'ha presa Gerry Cardinale dopo l'incontro andato in scena lunedì e meno di 24 ore dopo è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Maldini. Non quella del direttore sportivo, necessaria qualche ora di attesa in più perché per lui si è seguito un percorso diverso: le parti hanno lavorato alla risoluzione del contratto, una soluzione che può permettere a Massara di tornare subito in sella per la prossima stagione, con qualche ipotesi che si è già fatta largo.



IDEA ROMA - Una di queste è la Juventus, una pista di vecchia data. Massimiliano Allegri è il primo sponsor e vorrebbe averlo con sé per guidare la rifondazione bianconera, ma la società ha in Cristiano Giuntoli il primo obiettivo e aspetta che il direttore sportivo si liberi dal Napoli, lasciando al momento campo a Giovanni Manna. Prende allora corpo un'altra idea, suggestiva: la Roma. Si tratterebbe di un ritorno, Massara in giallorosso ha già lavorato con Walter Sabatini prima e in autonomia in un secondo momento, proprio prima di trasferirsi al Milan. Tutto si lega alla posizione di Tiago Pinto, tutt'altro che salda: non sono ancora sciolte le riserve sul futuro del general manager giallorosso, accostato nelle ultime settimane anche al Tottenham come potenziale successore di Fabio Paratici. Qualora si concretizzasse l'uscita di Pinto allora potrebbe prendere quota l'idea Massara, pronto a ripartire dopo la brusca chiusura del rapporto con il Milan.