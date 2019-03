Adi Hutter, allenatore dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo per 3-0 sul Fortuna Dusseldorf nel posticipo di Bundesliga: "E una grande vittoria. Abbiamo avuto un po' di fortuna relativamente alle decisioni dell'arbitro in una situazione o nell'altra, ma andare a Milano con un clean sheet è importante. Sono felice quando vedo questi risultati. Inter? Spero sia una festa a Milano, dobbiamo fare la prestazione nella tana del leone".