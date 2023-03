Sebastian Rode, centrocampista e capitano dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Ecco le sue parole:



"Serve fortuna ma anche coraggio e vedremo domani quello che succederà. Fiducia in noi stessi? Saremo delusi se non andrà come vorremo. Abbiamo fatto bene in Bundesliga e non vedo la situazione negativa come sembra. Possiamo caricarci da soli, anche senza i tifosi. Dobbiamo cercare spazio per segnare".