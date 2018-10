Lucas Torrò in campo, nonostante la morte del fratello: il centrocampista spagnolo dell'Eintracht Francoforte si è piegato a piangere dopo la vittoria sulla Lazio, con i compagni che si mettono in cerchio al fischio finale e l'allenatore Adi Hütter che comunica al gruppo la morte del fratello ventisettenne di Torrò, per cause che ieri non erano note.



LE PAROLE DI HUTTER E BOBIC - L’allenatore dell’Eintracht ha poi raccontato: "Lucas mi ha fatto sapere prima della partita del suo lutto, ma ha voluto giocare a tutti i costi. Gli ho chiesto se davvero se la sentisse, gli ho lasciato libera scelta. Noi gli siamo vicini, la nostra tristezza è grande e oscura la gioia per la vittoria". I genitori di Torrò, che erano a Francoforte per la partita e volevano restarci fino a lunedì, sono partiti subito per la Spagna. Il manager Fredi Bobic ha detto al Kicker: "Lucas poteva anche saltare la Lazio, invece ha giocato molto bene. Pazzesco".