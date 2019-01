Il Cagliari accelera per Nandez del Boca Juniors, mentre c'è una leggera frenata nella trattativa per Peluso, che ha rinnovato il contratto fino al 2020 col Sassuolo: De Zerbi ora vorrebbe tenerlo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita partirà uno tra Lykogiannis e Pajac. C’è qualche richiesta dall’estero per Farias, qualche contatto con l’Inghilterra per Ceppitelli ma è più possibile che Sau vada pure lei a Brescia.



Il difensore della Lazio, Caceres preferisce il Bologna al Parma, anche se nulla è deciso. Mentre esce la voce inerente a Younes (che non trova sponde come l’idea-Atalanta per Dzemaili, per ora), per il Bologna c’è l’idea Farias del Cagliari (prestito con diritto di riscatto) o il tentativo per Spinazzola. In segreto, il Bologna spera sempre che la Juve (affacciatasi su Emerson Palmieri e Darmian) possa mollare il ragazzo per sei mesi per farlo giocare con continuità.



Non solo Kucka. Continuano le operazioni di mercato in casa Parma. Gli emiliani ieri hanno ufficializzato l’acquisto del centrocampista ex Milan dal Trabzonspor e lavorano per riportare in A anche il trequartista ex Brescia Omar El Kaddouri (ora al Paok Salonicco). In attacco si lavora col Chievo per Stepinski con la possibilità di inserire Ciciretti nell’affare, ma non c’è ancora l’accordo tra i club sulle valutazioni dei cartellini. Per il reparto offensivo il Parma segue sempre anche Falcinelli (Bologna) e Matri (Sassuolo). Per la difesa non muore la pista Caceres (Lazio). Il Genoa ha alzato la posta a 8 milioni per arrivare a Krunic e rinforzare la mediana di Prandelli. L’Empoli valuta il suo gioiellino sui 10 milioni e si attendono sviluppi nelle prossime ore, dopo che i liguri si sono avvicinati alla richiesta dei toscani. Bloccata invece la partenza di Zukanovic, Lapadula è in uscita (piace a Udinese, Valladolid e prova a inserirsi il Crotone).



Missione portoghese per il Frosinone che ci prova per l’attaccante Facundo Ferreyra e il centrocampista Samaris del Benfica. L’Empoli è pronta chiudere per il centrocampista Zulj dello Sturm Graz. Per la fascia è quasi fatta per Dell’Orco del Sassuolo, in attacco occhi sempre puntati su Kownacki (Samp, c’è anche il Fortuna Dusseldorf). La Sampdoria ha definito l’ingaggio del giovane difensore Mulè del Trapani, che oggi sarà a Genova per le visite e poi tornerà in Sicilia, dove terminerà la stagione in prestito. Il Sassuolo ha alzato al sua offerta a 2 milioni tra base fissa e bonus per Lucioni del Lecce. Non c’è ancora un accordo, ma le parti si avvicinano.