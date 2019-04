Sebastian Abreu, per tutti El Loco, detentore del Guinness dei Primati per il maggior numero di club girati in carriera (28), ha trovato una nuova sistemazione. O meglio, un gran ritorno. Il 42enne centravanti uruguaiano si è infatti trasferito dal Rio Branco Atlético Clube (campionato Capixaba, stato brasiliano di Espirito Santo) al Santa Tecla, squadra di El Salvador con cui vinse il campionato Apertura salvadoregno 2016. Oggi il Santa Tecla è 6° in classifica nel Clausura 2019, e Abreu ha accettato di tornare nel club per provare a risollevarne le sorti e - perché no? - guadagnarsi una riconferma per la prossima stagione. Lo farà però in veste di allenatore, anche se alcuni media sudamericani rivelano che svolgerà il doppio ruolo di tecnico e giocatore. Una nuova piccola "follia" del Loco.