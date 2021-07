«Non gli ho fatto niente, solo una spinta dopo il tentativo di furto della mia auto». Stephan El Shaarawy ha risposto così al pm Carlo Villani. L'attaccante della Roma era stato convocato in Procura ieri perché indagato in seguito all'accusa per lesioni mossa dal cileno (nel frattempo condannato a 1 anno e 6 mesi) che lo scorso 16 febbraio ha tentato di rubare la sua Lamborghini.