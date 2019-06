Lo Shanghai Shenhua non molla e torna alla carica per El Shaarawy. Il club cinese, che nei giorni scorsi era a un passo dall’accordo con il giocatore, come riporta il Tempo, ha ricontattato l’esterno giallorosso. Inizialmente la trattativa sembrava destinata a concludersi positivamente, poi sono arrivate le parole dell’attaccante (“Voglio ancora giocare nel calcio che conta”) che avevano chiuso ogni spiraglio. Adesso un nuovo capitolo della vicenda con il club cinese che si è rimesso in contatto con l’entourage per convincerlo ad accettare l’offerta da 16 milioni a stagione.



I DUBBI DEL FARAONE - La trattativa è ripartita da una base: l’ingaggio offerto, che aggradava parecchio al Faraone, e non sono neppure esclusi rilanci. El Shaarawy, infatti, inizialmente aveva detto sì poi si era convinto a rinunciare ai soldi per restare nel calcio europeo pur perdendo svariati milioni. Un rilancio ulteriore potrebbe farlo barcollare.



LA RICHIESTA DELLA ROMA - Occhio però, perché gli ostacoli non sono ancora terminati, visto che lo Shanghai poi dovrà anche trovare un accordo con la Roma. Se tutto stavolta dovesse andare a dama, è probabile che il club giallorosso possa essere soddisfatto con una formula di questo tipo: 15 milioni più 5 di bonus virtualmente sicuri.