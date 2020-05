È proprio vero, la gravidanza ti cambia nel profondo e anche per la bellissima Elena Rizzello le priorità della vita sono oggi incredibilmente cambiate. Ex-playmate di Playboy, da tempo porta fortuna del Verona (lei che ne è super-tifosa) era scomparsa dai radar dei social network vip al momento dell'annuncio della gravidanza.



Oggi che Leonardo è nato, il papà è il difensore del Padova Pelagatti, la bellissima Elena Riz (così è diventata famosa) è tornata a mostrarsi un po' di più ai suoi follower, regalando foto e post in cui mette in luce una forma fisica tornata al top se non anche meglio di prima. Impossibile? Vedere per credere. E auguri!