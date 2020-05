Nei giorni scorsi avevano fatto discutere e soprattutto avevano portato tanti attacchi gratuiti alcune dichiarazioni mal interpretate di Melissa Satta sulla sua dieta quotidiana. In tanti hanno preso il racconto del suo regime alimentare come un insulto a chi ha davvero problemi di obesità, ma la bellissima compagna di Kevin Prince Boateng, ha voluto precisare che la sua non è una dieta dimagrante.



"La mia non è una dieta né per dimagrire né per ingrassare. Parlare di diete è molto delicato… Io ho raccontato ciò che in questo momento sto facendo per stare meglio con me stessa. Sto facendo una dieta che mi permetta di allenarmi meglio. Sono sempre stata attenta a parlare di diete. Solo un medico specialista può consigliare o parlare di questo".



E infatti le FOTO postate da Melissa lo confermano: di dimagrire non ne ha proprio bisogno. Eccole nella nostra gallery.