Elena Berlato è una modella e influencer con un seguito di 522 mila followers su Instagram. Eletta nel 2017 Miss Carnevale del Veneto, nel 2018 ha partecipato a Temptation Island Vip, tentatrice della prima edizione del reality condotto da Simona Ventura. Originaria di Piovene Rocchette, provincia di Vicenza, è nata nel 1996 e ha un passato come estetista. Nel 2017 ha stregato tutti alla mostra di due ruote Eicma in cui, come riporta donnaglamour.it, è stata definita ‘la più bella’. Un aneddoto che ha riferito ai microfoni di weekendsport.it è che un visitatore, girandosi a guardare lei e non la moto, è caduto rompendosi un ginocchio! Sul suo profilo Instagram la vediamo in una serie di bellissime foto, prima castana e poi bionda: secondo voi con quale colore di capelli sta meglio?



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI ELENA!