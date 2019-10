Elena Linari, difensore dell'Atletico Madrid e della Nazionale femminile, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, svelando alcune vicende personali: "Omosessualità? I veri problemi della vita sono altri. C'è gente che soffre e noi ci lamentiamo perché un figlio è omosessuale? Per attirare l'attenzione sul calcio femminile bisogna parlare della sua omosessualità? Abbiamo davvero sbagliato tutto".



SUL GOL DA DEDICARE ALLA COMPAGNA - "Sinceramente non lo so quando, spero presto. Io nella mia vita privata faccio quello che voglio così come qualsiasi altro sportivo per evitare i famosi pregiudizi. In Italia sono io la prima ad aver paura di affrontare l'argomento perché non so la gente come potrebbe reagire. Ho paura del giudizio della gente".