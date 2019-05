Due giorni da urlo per Elettra Lamborghini. Protagonista in tv ieri su Mediaset con lo scherzo a sfondo sessuale di Tinder sorpresa per Le Iene e stasera sulla Rai come giudice del talent show canoro The Voice. Nel frattempo ieri sera Elettra Lamborghini è stata in tribuna allo stadio di San Siro per vedere il posticipo di campionato in serie A tra Milan e Bologna vinto 2-1 dai rossoneri.