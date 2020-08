Elettra Lamborghini è la regina del twerk in Italia, eppure non smette mai di stupire. Le ultime imprese su Instagram, quando l'ereditiera agita il suo lato B rigorosamente maculato e regala ai suoi fan un po’ di allenamento in diretta da una stanza di hotel. Non solo, la cantante poi mostra il risultato del "Covid-19 IgM/IgC Combo test" ed esulta: "Non ce n'è Coviddi, non ce n'è". In un video infatti inquadra la confezione sulle note di "I Will Survive" di Gloria Gaynor, con la didascalia "Just to be sure", ovvero "solo per essere sicura", come riportato da Il Messaggero.



Discutibile il verso alla signora di Mondello, ormai diventata un must sui social, che qualche giorno fa ripeteva "Non ce n'è Coviddi".. La Lamborghini qualche giorno fa aveva annunciato la cancellazione delle date estive del suo tour dopo le polemiche per la folla in occasione della sua esibizione a Gallipoli.



