Continuano le votazioni nelle sezioni per nominare i grandi elettori che parteciperanno all'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente dell'AIA entro il 22 febbraio 2021. Oggi tocca anche a quella di Arezzo, la sezione del presidente in carica Marcello Nicchi, in corsa per il quarto mandato: lo sfidante è Trentalange. Sempre secondo il Corriere dello Sport, a Roma 1 in opposizione a Ramacci spunta il nome dell'arbitro internazione Daniele Doveri: attorno a lui si sta creando un movimento che porterebbe Bonardo a rimanere come vice presidente.